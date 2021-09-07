Головин и Марио не сыграют с Мальтой, ЦСКА не смог подписать Кастильехо. Главное к утру

Российские футболисты Александр Головин и Марио Фернандес не сыграют со сборной Мальты в отборе к ЧМ-2022, главный тренер сборной Валерий Карпин поспорил с журналистом на пресс-конференции, а ЦСКА не смог подписать игрока «Милана» Кастильехо. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Восстановление Головина от травмы займёт около двух недель.
2. Карпин рассказал о состоянии Фернандеса в преддверии матча с Мальтой.
3. «Милан» внёс Кастильехо в заявку на сезон. Игрока хотел купить ЦСКА.
4. Карпин поспорил с журналистом на пресс-конференции перед матчем с Мальтой.
5. Черчесов: мне позвонил владелец «Легии», хочет встретиться, пообщаться.
6. Влашич и Крал получили номера в «Вест Хэме».
7. Акинфеев объяснил отказ от возвращения в сборную России.
8. Стали известны фамилии футболистов, которых Руй Витория хотел видеть в «Спартаке».
9. Стерлинг заступился за Петра Яна в соцсетях.
10. ЦСКА уверенно обыграл в гостях «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
11. Стали известны варианты продолжения карьеры Магомеда-Шапи Сулейманова из «Краснодара».
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