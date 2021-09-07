Головин и Марио не сыграют с Мальтой, ЦСКА не смог подписать Кастильехо. Главное к утру

Российские футболисты Александр Головин и Марио Фернандес не сыграют со сборной Мальты в отборе к ЧМ-2022, главный тренер сборной Валерий Карпин поспорил с журналистом на пресс-конференции, а ЦСКА не смог подписать игрока «Милана» Кастильехо. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Восстановление Головина от травмы займёт около двух недель.

2. Карпин рассказал о состоянии Фернандеса в преддверии матча с Мальтой.

3. «Милан» внёс Кастильехо в заявку на сезон. Игрока хотел купить ЦСКА.

4. Карпин поспорил с журналистом на пресс-конференции перед матчем с Мальтой.

5. Черчесов: мне позвонил владелец «Легии», хочет встретиться, пообщаться.

6. Влашич и Крал получили номера в «Вест Хэме».

7. Акинфеев объяснил отказ от возвращения в сборную России.

8. Стали известны фамилии футболистов, которых Руй Витория хотел видеть в «Спартаке».

9. Стерлинг заступился за Петра Яна в соцсетях.

10. ЦСКА уверенно обыграл в гостях «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

11. Стали известны варианты продолжения карьеры Магомеда-Шапи Сулейманова из «Краснодара».

12. Рибери стал игроком «Салернитаны».