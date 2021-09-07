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«Интер» намерен бесплатно подписать Толиссо следующим летом

«Интер» намерен бесплатно подписать Толиссо следующим летом
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Полузащитник немецкой «Баварии» Корентин Толиссо может перейти в итальянский клуб. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, на французского футболиста претендует миланский «Интер», который планирует подписать игрока следующим летом в качестве свободного агента. В минувшем сезоне Толиссо провёл 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола.

В августе сообщалось, что «Бавария» может продать игрока. Французом интересовались «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вест Хэм». Немецкий клуб готов был отпустить футболиста за сумму не менее € 10 млн. Срок действующего контракта Толиссо с немецким клубом истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.

Напомним, в минувшем сезоне мюнхенская «Бавария» с большим отрывом от соперников завоевала золотые медали немецкой Бундеслиги. В нынешнем чемпионате Германии «Бавария» после трёх туров имеет семь очков и располагается на третьем месте в Бундеслиге.

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