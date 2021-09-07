«Лацио» и «Ювентус» поспорят за Алессио Романьоли
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«Лацио» и «Ювентус» проявляют интерес к защитнику «Милана» Алессио Романьоли. Следующим летом у 26-летнего футболиста истекает контракт с командой, и переговоров по новому соглашению пока не предвидится.
Сам игрок выражал желание продолжить карьеру в Риме, поскольку с детства был болельщиком «Лацио», но его агент Мино Райола склоняется к варианту с Турином.
Романьоли начинал карьеру в «Роме», за которую выступал с 2012 по 2015 год, после чего перебрался в «Милан». С 2016 года вызывается в сборную Италии. В предыдущем розыгрыше Серии А Романьоли принял участие в 22 матчах (21 в основе), забил один гол, отдал одну результативную передачу и получил семь жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.
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