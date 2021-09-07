«Зенит» предложил € 30 млн за полузащитника «Бенфики»

Фланговый полузащитник «Бенфики» Рафаэл Силва мог продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 28-летнего португальского вингера был заинтересован санкт-петербургский «Зенит», информирует TVI24.
Согласно сведениям источника, сине-бело-голубые предложили за Силву € 30 млн, но получили отказ от «Бенфики». Лиссабонские «орлы» не захотели продавать своего игрока в начале сезона и заблокировали любые переговоры по нему.
Действующее соглашение Рафаэла Силвы с «Бенфикой» рассчитано до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне игрок уже успел провести в составе «орлов» 7 матчей во всех турнирах и забил в них 3 гола.
Ранее сообщалось, что «Зенит» также проявляет интерес к другому игроку «Бенфики» — нападающему Карлосу Винисиусу. Однако клубы не сумели договориться, и бразилец перешёл на правах аренды в нидерландский ПСВ.
- 7 сентября 2021
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