Дэниел Джеймс: в «МЮ» я начал думать: «Что делает этот игрок из того, что могу делать я?»

Нападающий Дэниел Джеймс, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Лидс», признался, что за время выступлений за манкунианцев стал играть по-другому.
«Думаю, у всех в карьере бывают периоды, когда ты не понимаешь, что что-то происходит, пока не оглянешься назад. Важно, чтобы рядом были хорошие люди, которые помогут проанализировать ситуацию. Я начал думать: «Что делает этот игрок из того, что могу делать я?» Мне нужно было больше думать о своей игре и быть собой. Тогда я стал осторожничать в матчах.
Меня купили за конкретный стиль игры — забегания, рывки с мячом, попытки обострять и отсутствие боязни потерять мяч. Но постепенно я отошёл от этого и начать играть осторожнее. А это опасно для моей позиции. Я должен выходить на поле, чтобы забивать голы и делать результативные передачи», — цитирует Джеймса The Telegraph.
Джеймс стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года. За эту команду форвард провёл 74 матча во всех соревнованиях и забил девять голов.
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Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
- 7 сентября 2021
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