«Манчестер Юнайтед» будет выплачивать сумму трансфера Роналду в течение пяти лет

«Манчестер Юнайтед» разобьёт платёж за трансфер Криштиану Роналду из «Ювентуса» на пять лет, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
«Манчестер Юнайтед» гарантированно заплатит «Ювентусу» € 15 млн за подписание Криштиану Роналду, но в течение пяти лет. Платёж будет разбит на пять траншей — по € 3 млн каждый год до 2026-го.
Также включены € 8 млн в виде бонусов. Ожидается, что португалец выполнит требования на € 5 млн, а условия ещё на € 3 млн — вопрос более спорный», — написал Романо.
Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа. Криштиану уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
- 7 сентября 2021
-
12:01
-
11:57
-
11:51
-
11:46
-
11:35
-
11:34
-
11:04
-
10:59
-
10:58
-
10:53
-
10:30
-
10:21
-
10:15
-
10:09
-
09:55
-
09:44
-
09:36
-
08:51
-
08:30
-
08:04
-
08:01
-
07:32
-
07:03
-
06:44
-
06:24
-
06:03
-
05:16
-
04:49
-
04:31
-
04:10
-
03:46
-
03:30
-
03:12
-
02:50
-
02:25