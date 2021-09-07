«Манчестер Юнайтед» будет выплачивать сумму трансфера Роналду в течение пяти лет

«Манчестер Юнайтед» разобьёт платёж за трансфер Криштиану Роналду из «Ювентуса» на пять лет, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» гарантированно заплатит «Ювентусу» € 15 млн за подписание Криштиану Роналду, но в течение пяти лет. Платёж будет разбит на пять траншей — по € 3 млн каждый год до 2026-го.



Также включены € 8 млн в виде бонусов. Ожидается, что португалец выполнит требования на € 5 млн, а условия ещё на € 3 млн — вопрос более спорный», — написал Романо.

Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа. Криштиану уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».