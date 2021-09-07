«До сих пор улыбаюсь». Джейдон Санчо оценил свой дебют в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джейдон Санчо оценил свой дебют в составе манкунианцев.

«Я до сих пор улыбаюсь. Просто счастлив быть здесь, быть одним из игроков «красных дьяволов». Когда дебютировал, ребята прекрасно приняли меня. Благодаря этому мне было проще.

Буду продолжать играть в своём стиле. Не буду играть по-другому по сравнению с Германией. Мне важно лишь начать показывать это в «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, смогу продемонстрировать болельщикам всё, на что способен. У нас будет сумасшедшая связка с Маркусом Рашфордом, когда он вернётся. Я также видел, как работает на тренировках Мэйсон Гринвуд, он невероятен. Мы всё ещё знакомимся, отрабатываем движение по полю и стараемся понять друг друга. Но когда мы втроём будем играть вместе, это будет нечто невероятное», — приводит слова Санчо Mirror.

Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе дортмундской «Боруссии» в 2017 году. В сборную Англии вызывается с 2018 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.

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