Защитник «Рубина» Зотов: чемпионство нам по силам

Защитник «Рубина» Георгий Зотов считает, что казанскому клубу по силам выиграть Российскую Премьер-Лигу.
«Чемпионские амбиции? А почему нет? Я думаю, чемпионство нам по силам. Думаю, надо всегда ставить максимальные задачи.
За выживание бороться тяжелее. Это психологическое: когда ты выходишь на матч и тебя заранее считают аутсайдером, изначально рассчитывают в игре с твоей командой взять очки, это давит. С этим нужно справиться и это самое главное во время борьбы за выживание. Тут и цена ошибки гораздо больше. Если ты проигрываешь в борьбе за верхние строчки, то не выигрываешь чемпионство или не выходишь в еврокубки. Да, это трагедия, если ставились такие задачи, но ты остался в этой лиге и на следующий год у тебя есть все шансы, чтобы вновь побороться. А если ты боролся за невылет и проиграл, то второй шанс на новый год никто не даст – твоя команда уже в ФНЛ», — приводит слова Зотова «Спорт Бизнес Online».
- 7 сентября 2021
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