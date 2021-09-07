Жоржиньо — о нереализованном пенальти со Швейцарией: я очень зол на себя

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо поделился эмоциями после нереализованного пенальти в игре со Швейцарией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Игра завершилась со счётом 0:0.

«Я очень зол на себя. Мне больно от этой ошибки, и мне очень жаль, потому что это был важный момент в матче. Я беру на себя ответственность, команда заслужила победу, и это была отличная возможность реализовать наше преимущество.

Кто-то разрушил нашу победную ауру? Пусть говорят что угодно. Сейчас идут разговоры только о наших ошибках, но многие забывают, сколько всего мы сделали до этого. Мы верим в выход с первого места. Если мы не будем верить в себя, то кто будет? Мы всегда полностью отдаёмся игре. Да, не победили в матчах с Болгарией и Швейцарией, но мы отдали на поле всё. Мы всегда уважали эту футболку и бились за неё до последнего», — приводит слова Жоржиньо Tuttosport.