Роналдо сравнил нынешний «ПСЖ» с «галактикос»

Легендарный бразильский нападающий Роналдо высказался по поводу перспектив «Пари Сен-Жермен» на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Есть много факторов, которые влияют на игру. Я играл за «Реал Мадрид» почти пять сезонов в составе «галактикос» и так и не выиграл Лигу чемпионов. Победа никогда не бывает математической, даже если у тебя в команде лучшие, и это также относится к «ПСЖ». Посмотрите на их состав — Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе или Серхио Рамос. Несмотря на все эти имена, нельзя сказать даже то, что они уже победители Лиги 1. Впереди целый сезон.

Пока ещё слишком рано говорить о том, кто выиграет Лигу чемпионов. Картина начинает вырисовываться только ближе к четвертьфиналам. Безусловно, «ПСЖ» является одним из фаворитов, но одно дело говорить, а другое — играть», — приводит слова бразильца RMC Sport.