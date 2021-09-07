Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал, готов ли он исполнять пенальти

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес в интервью официальному сайту клуба ответил на вопрос, готов ли он исполнять пенальти.

«Я не знаю. Всё зависит от игры, как будут складываться события. Конечно, если счёт 0:0, то давления будет больше. В серии пенальти — то же самое. Но если твоя команда выигрывает 3:0, то футболист, исполняющий удар, более расслаблен.

Я не знаю, как бы исполнил 11-метровый. Я бы и не стал рассказывать, чтобы не помогать своим соперникам. Раньше я не бил пенальти. Надеюсь, однажды это случится», — сказал Эдерсон.

Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в 2017 году. В нынешнем сезоне 28-летний бразильский вратарь принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. В составе «Манчестер Сити» Эдерсон — чемпион Англии (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2020/2021), обладатель Кубка (сезон-2018/2019) и Суперкубка (2018, 2019) страны, а также обладатель Кубка английской лиги (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021).

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Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»