Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал, готов ли он исполнять пенальти

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес в интервью официальному сайту клуба ответил на вопрос, готов ли он исполнять пенальти.
«Я не знаю. Всё зависит от игры, как будут складываться события. Конечно, если счёт 0:0, то давления будет больше. В серии пенальти — то же самое. Но если твоя команда выигрывает 3:0, то футболист, исполняющий удар, более расслаблен.
Я не знаю, как бы исполнил 11-метровый. Я бы и не стал рассказывать, чтобы не помогать своим соперникам. Раньше я не бил пенальти. Надеюсь, однажды это случится», — сказал Эдерсон.
Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в 2017 году. В нынешнем сезоне 28-летний бразильский вратарь принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. В составе «Манчестер Сити» Эдерсон — чемпион Англии (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2020/2021), обладатель Кубка (сезон-2018/2019) и Суперкубка (2018, 2019) страны, а также обладатель Кубка английской лиги (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021).
Главные события АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»
- 7 сентября 2021
-
13:47
-
13:37
-
13:30
-
13:28
-
13:23
-
12:57
-
12:56
-
12:51
-
12:51
-
12:41
-
12:25
-
12:22
-
12:01
-
11:57
-
11:51
-
11:46
-
11:35
-
11:34
-
11:04
-
10:59
-
10:58
-
10:53
-
10:30
-
10:21
-
10:15
-
10:09
-
09:55
-
09:44
-
09:36
-
08:51
-
08:30
-
08:04
-
08:01
-
07:32
-
07:03