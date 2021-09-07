С «Локомотива» снят запрет на регистрацию игроков

Московский «Локомотив» вновь может регистрировать новых игроков в команде. Напомним, несколько дней назад на заседании Палаты РФС по разрешению споров было принято решение обязать столичный клуб выплатить задолженность своему экс-футболисту Соломону Кверквелии.

«Сегодня, 7 сентября, после исполнения футбольным клубом «Локомотив» своих обязательств председателем Палаты по разрешению споров было принято решение о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного ранее в качестве обеспечительной меры по делу № 057-21 от 3 сентября 2021 года.



С сегодняшнего дня клуб имеет право регистрировать игроков для участия в соревнованиях», — говорится в заявлении клуба.

Также палата по разрешению споров обязала «Ростов» выплатить футболисту Алексею Козлову проценты за задержку выплаты задолженностей по трудовому договору и компенсировать расходы игрока на оплату услуг представителя.