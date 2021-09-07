С «Локомотива» снят запрет на регистрацию игроков

Московский «Локомотив» вновь может регистрировать новых игроков в команде. Напомним, несколько дней назад на заседании Палаты РФС по разрешению споров было принято решение обязать столичный клуб выплатить задолженность своему экс-футболисту Соломону Кверквелии.
«Сегодня, 7 сентября, после исполнения футбольным клубом «Локомотив» своих обязательств председателем Палаты по разрешению споров было принято решение о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного ранее в качестве обеспечительной меры по делу № 057-21 от 3 сентября 2021 года.
С сегодняшнего дня клуб имеет право регистрировать игроков для участия в соревнованиях», — говорится в заявлении клуба.
Также палата по разрешению споров обязала «Ростов» выплатить футболисту Алексею Козлову проценты за задержку выплаты задолженностей по трудовому договору и компенсировать расходы игрока на оплату услуг представителя.
- 7 сентября 2021
-
13:47
-
13:37
-
13:30
-
13:28
-
13:23
-
12:57
-
12:56
-
12:51
-
12:51
-
12:41
-
12:25
-
12:22
-
12:01
-
11:57
-
11:51
-
11:46
-
11:35
-
11:34
-
11:04
-
10:59
-
10:58
-
10:53
-
10:30
-
10:21
-
10:15
-
10:09
-
09:55
-
09:44
-
09:36
-
08:51
-
08:30
-
08:04
-
08:01
-
07:32
-
07:03