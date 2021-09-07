Бауэр, которым интересовался «Спартак», стал игроком «Сент-Трюйдена»

Экс-защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр, которым интересовался московский «Спартак», продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. Футболист на правах свободного агента подписал контракт с «Сент-Трюйденом», информирует клубная пресс-служба.

26-летний немецкий защитник подписал долгосрочное соглашение с бельгийским клубом. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Ранее появлялась информация, что, став гражданином Казахстана, футболист подпишет контракт с московским «Спартаком». Казахстанское гражданство позволило бы Бауэру не считаться легионером в России. Однако Роберт запросил за выступление в сборной Казахстана € 1 млн. Федерация футбола страны посчитала это требование Бауэра меркантильным и заблокировала переговорный процесс.

Напомним, Бауэр защищал цвета тульского «Арсенала» в период с августа 2019-го по июль 2021 года. За это время в составе «оружейников» Роберт провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. На его счету также 14 жёлтых карточек и одно удаление. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Роберта в € 2 млн.