В «Текстильщике» отреагировали на информацию о возможном переходе форварда ЦСКА Н’Диайе

Генеральный директор «Текстильщика» Юрий Ермаков прокомментировал информацию о потенциальном переходе форварда ЦСКА Н’Диайе. Ранее о трансфере сообщал Sport24.

«О переходе можно говорить лишь в том случае, когда он будет оформлен по всем документам. Мы в процесссе переговоров с ЦСКА. Планируем взять Н’Диайе в аренду до конца сезона без права выкупа», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В 2017 году Лассана выиграл юношеский Кубок африканских наций в составе сборной до 17 лет. На турнире сыграл 5 матчей и забил 2 гола в заключительном матче группового этапа с Анголой. ЦСКА подписал малийского футболиста, выступающего за «Гуидарс», в октябре 2018 года. В составе армейцев Н'Диайе до сих пор не провёл ни одного матча.

Клуб из Иваново после девяти туров Национальной футбольной лиги имеет в своём активе шесть очков и находится на 17-м месте в турнирной таблице. В следующем туре «Текстильщик» сыграет с клубом «Олимп-Долгопрудный». Матчи состоятся 11 сентября.