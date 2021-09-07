Источник: футбольный агент Камоцци попросил у «Спартака» 10% от суммы продажи Ларссона

Футбольный агент Франко Камоцци попросил у «Спартака» 10% от суммы продажи Джордана Ларссона в другой клуб. В феврале 2021 года Камоцци отправил Зареме Салиховой, на тот момент представляющей совет директоров клуба, письмо с соответствующей просьбой.
«Дорогая Зарема, я хотел бы обсудить с вами оформление нашего соглашения в отношении игрока Джордана Ларссона.
Идея такова: учитывая, что вы заметили игрока при моей помощи в 2019 году, я хотел бы получить 10% от будущих трансферных сборов, полученных «Спартаком» от любого третьего клуба. Я имею в виду два возможных решения для включения такого механизма:
А. Мы подписываем дополнение к моему договору о скаутинге, в соответствии с которым такой условный платёж будет представлять собой «бонус» в дополнение к ежемесячной фиксированной плате.
Б. Мы подписываем эксклюзивный мандат, в соответствии с которым клуб назначает меня посредником при будущей продаже игрока третьему клубу при уплате комиссии, равной 10% от суммы транзакции.
Я ценю ваше внимание к вышеизложенному и любые предложения с вашей стороны. Как только мы определим лучший юридический путь для клуба, я напрямую свяжу ваш юридический отдел с моим юристом, чтобы определить текст соглашения», — приводится текст письма в телеграм-канале BlackMirror.
- 7 сентября 2021
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