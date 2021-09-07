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Агент Антона Миранчука прокомментировал информацию о серьёзности травмы игрока

Агент Антона Миранчука прокомментировал информацию о серьёзности травмы игрока
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Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал информацию о серьёзности повреждения, которое получил его подопечный. Ранее в СМИ появились данные, согласно которым Миранчук может пропустить из-за травмы от 2 до 6 месяцев. Хавбек не участвовал в последних матчах железнодорожников и сборной России.

«Повреждение, которое привело к данному развитию событий, было получено Антоном ранее. Сейчас оно просто оказалось в запущенном состоянии. Теперь возможно несколько вариантов развития событий, в том числе и консервативное лечение. О худшем варианте развития событий даже не хочется думать. Полную информацию о состоянии здоровья Антона и сроках должен сообщать клуб. Это их прерогатива», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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