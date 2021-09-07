Агент Антона Миранчука прокомментировал информацию о серьёзности травмы игрока

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал информацию о серьёзности повреждения, которое получил его подопечный. Ранее в СМИ появились данные, согласно которым Миранчук может пропустить из-за травмы от 2 до 6 месяцев. Хавбек не участвовал в последних матчах железнодорожников и сборной России.
«Повреждение, которое привело к данному развитию событий, было получено Антоном ранее. Сейчас оно просто оказалось в запущенном состоянии. Теперь возможно несколько вариантов развития событий, в том числе и консервативное лечение. О худшем варианте развития событий даже не хочется думать. Полную информацию о состоянии здоровья Антона и сроках должен сообщать клуб. Это их прерогатива», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 7 сентября 2021
-
15:11
-
15:10
-
15:08
-
14:57
-
14:44
-
14:28
-
14:24
-
14:09
-
13:55
-
13:47
-
13:37
-
13:30
-
13:28
-
13:23
-
12:57
-
12:56
-
12:51
-
12:51
-
12:41
-
12:25
-
12:22
-
12:01
-
11:57
-
11:51
-
11:46
-
11:35
-
11:34
-
11:04
-
10:59
-
10:58
-
10:53
-
10:30
-
10:21
-
10:15
-
10:09