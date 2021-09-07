«МЮ» может подписать Райса летом 2022-го. «Вест Хэм» оценивает хавбека в € 90 млн
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«Манчестер Юнайтед» попробует приобрести полузащитника «Вэст Хэма» Деклана Райса следующим летом, сообщает ESPN. «Молотобойцы» оценивают игрока в € 90 млн.
В это трансферное окно «красные дьяволы» потратили слишком много средств, поэтому переход Деклана Райса оказался невозможным, хотя ранее сообщалось, что Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть его на «Олд Траффорд».
Напомним, команду сначала пополнили Джейдон Санчо и Рафаэль Варан, а в конце трансферного окна в «Манчестер Юнайтед» сенсационно вернулся Криштиану Роналду.
С 2019 года Деклан Райс вызывается в национальную сборную Англии по футболу. Он сыграл все 7 матчей на Евро-2020.
После трёх игр английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» идёт на третьем месте, имея в своём активе семь очков.
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