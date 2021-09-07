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Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил травму в сборной Южной Кореи

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил травму в сборной Южной Кореи
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин получил травму икроножной мышцы на тренировке в ходе подготовки к отборочному матчу чемпионата мира — 2022 с Ливаном.

«Сон почувствовал дискомфорт в икроножной мышце правой ноги на вчерашней тренировке. Сегодня он прошёл медицинское обследование, в ходе которого было диагностировано растяжение. Поэтому он не вошёл в состав на сегодняшний матч», — говорится в заявлении пресс-службы федерации футбола Южной Кореи.

В стартовавшем розыгрыше английской Премьер-лиги Сон провёл 3 матча и забил 2 гола. «Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 9 очков. 11 сентября подопечные Нуну Эшпириту Санту сыграют с «Кристал Пэлас».

Видео гола Сон Хын Мина в матче с «Уотфордом»

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