Юрист объяснил, почему «Зенит» могут наказать за отказ отпускать игроков в сборные

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, почему «Зенит» могут наказать за отказ отпускать Малкома и Клаудиньо в сборную Бразилии.

«В соответствии с нормами ФИФА у клубов есть безусловная обязанность отпускать футболистов в национальные сборные за исключением случаев травм или отказа от участия самих футболистов. В данном случае мы видим, что травм у игроков нет, они тренировались как с «Зенитом», так и со сборной Бразилии.

В статье 5 приложении № 1 к Регламенту по статусу и переходу футболистов ФИФА говорится, что игрок, вызванный национальной ассоциацией для игры за одну из своих сборных команд, не может выступать за клуб в период, на который игрок отпущен в сборную команду (или должен быть отпущен), и дополнительно 5 дней, если иное не согласовано с национальной ассоциацией.

10 сентября сборная Бразилии проводит отборочный матч к ЧМ-2022 с Перу. Матч «Зенита» с «Ахматом» состоится 11 сентября, матч «Зенита» с «Челси» — 14 сентября. Оба этих матча состоятся менее чем через 5 дней со дня, когда сборная Бразилии проводит свой последний матч в это «международное окно» (для вызова игроков в сборные команды).

Следовательно, бразильские футболисты Малком и Клаудиньо не должны выступать за «Зенит» в матчах с «Ахматом» и «Челси» в соответствии со статьёй 5 приложения № 1 к Регламенту по статусу и переходу футболистов ФИФА. Именно на это правило ссылаются бразильцы.

Что касается возможных последствий, то на «Зенит» могут быть наложены дисциплинарные санкции (статья 6 приложения № 1 к Регламенту ФИФА по статусу и переходам игроков). Это может быть штраф, а также запрет футболистам участвовать в этих матчах.

На практике уже был один похожий случай: в 2015 году «Вест Хэм» отозвал футболиста из сборной в связи с травмой, а через 18 дней он забил гол, выступая за клуб. Клуб оштрафовали на £ 71 000», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.