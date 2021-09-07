Крицюк объяснил, почему ушёл из чемпионата Португалии в «Зенит»

Новоиспечённый голкипер «Зенита» Станислав Крицюк, ранее выступавший за португальские «Жил Висенте» и «Белененсеш», рассказал, почему решил вернуться в Россию.
«Почему поменял тёплую Португалию на холодную Россию? Посмотрим, как будет складываться ситуация. Я уверен в своих силах, конкуренции не боюсь, за счёт неё мы становимся лучше. Дальше будем работать, прикладывать максимальные усилия, чтобы помогать клубу, показывая свои сильные стороны. Не всё завязано на погоде и Европе, тем более если брать Петербург, то это самый европейский город. Погода — один из немногих минусов города. И я всё-таки россиянин, у меня здесь семья.
К тому же «Зенит» — самый большой клуб России. Для любого футболиста это большой вызов, когда появляется возможность за него выступать. Очень много нюансов, которые способствовали этому переходу. В том числе — Лига чемпионов.
Моё мнение — конечно, из «Зенита» легче попасть в сборную России, чем из португальской лиги. Может быть, я не совсем прав, но есть такое ощущение», — приводит слова Крицюка официальный сайт «Зенита».
Напомним, Крицюк перешёл в «Зенит» из португальского клуба «Жил Висенте» в начале сентября 2021 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 2 млн.
В мае 2021 года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.
- 7 сентября 2021
-
15:11
-
15:10
-
15:08
-
14:57
-
14:44
-
14:28
-
14:24
-
14:09
-
13:55
-
13:47
-
13:37
-
13:30
-
13:28
-
13:23
-
12:57
-
12:56
-
12:51
-
12:51
-
12:41
-
12:25
-
12:22
-
12:01
-
11:57
-
11:51
-
11:46
-
11:35
-
11:34
-
11:04
-
10:59
-
10:58
-
10:53
-
10:30
-
10:21
-
10:15
-
10:09