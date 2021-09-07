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Клубы РПЛ потратили почти € 72 млн на игроков летом. Это седьмой показатель в Европе

Клубы РПЛ потратили почти € 72 млн на игроков летом. Это седьмой показатель в Европе
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Российские клубы потратили € 71,58 млн на приобретение новых игроков в летнее трансферное окно. Благодаря этому Россия вошла в семёрку стран, которые больше остальных потратились на покупку футболистов минувшим летом, сообщает пресс-служба ФИФА.

Лидером по затратам в летнее трансферное окно с большим отрывом стала Англия. Британские клубы потратили весьма нескромные € 970 млн. Также в тройку лидеров попали Италия и Франция. Замкнули десятку наиболее расточительных стран минувшего лета Нидерланды.

Топ-10 стран по тратам на футболистов в летнее трансферное окно:

  1. Англия — € 970 млн;
  2. Италия – € 399,46 млн;
  3. Франция — € 361,61 млн;
  4. Германия — € 284,88 млн;
  5. Испания — € 274,34 млн;
  6. Бельгия – € 101,76 млн;
  7. Россия — € 71,58 млн;
  8. Португалия — € 63,57 млн;
  9. Турция — € 61,8 млн;
  10. Нидерланды — € 45,19 млн.
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