Клубы РПЛ потратили почти € 72 млн на игроков летом. Это седьмой показатель в Европе

Российские клубы потратили € 71,58 млн на приобретение новых игроков в летнее трансферное окно. Благодаря этому Россия вошла в семёрку стран, которые больше остальных потратились на покупку футболистов минувшим летом, сообщает пресс-служба ФИФА.

Лидером по затратам в летнее трансферное окно с большим отрывом стала Англия. Британские клубы потратили весьма нескромные € 970 млн. Также в тройку лидеров попали Италия и Франция. Замкнули десятку наиболее расточительных стран минувшего лета Нидерланды.

Топ-10 стран по тратам на футболистов в летнее трансферное окно:

Англия — € 970 млн; Италия – € 399,46 млн; Франция — € 361,61 млн; Германия — € 284,88 млн; Испания — € 274,34 млн; Бельгия – € 101,76 млн; Россия — € 71,58 млн; Португалия — € 63,57 млн; Турция — € 61,8 млн; Нидерланды — € 45,19 млн.