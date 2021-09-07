Президент «Барселоны» Лапорта: Суперлига жива, мы выигрываем все суды

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта заявил, что проект Европейской Суперлиги ещё жив.

«Проект Суперлиги жив. Три клуба остаются сильными. Всё давление и попытки санкций ни к чему не привели. Многие клубы советуют нам продолжать, потому что им это тоже подходит. УЕФА не может ничего сделать, чтобы остановить продолжение проекта.

Английские клубы, такие как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», были движущей силой проекта, но они оказались под очень сильным давлением.



Да, мы могли представить проект лучше, но в действительности он подходит всем нам. Формат турнира будет самым привлекательным в мире и пойдёт клубам на пользу», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.