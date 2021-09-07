В Турции сообщили, что Магомед-Шапи Сулейманов подписал контракт с «Гиресунспором»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в футбольном клубе «Гиресунспор», который в этом сезоне вышел в высший дивизион чемпионата Турции, информирует издание Ajansspor.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Шапи с большой долей вероятности покинет «Краснодар» в последний день трансферного окна. В России на игрока претендовали «Ахмат» и «Нижний Новгород». Также был вариант с турецким «Кайсериспором». Во всех случаях речь шла об аренде с правом выкупа.

Ранее также сообщалось, что Сулейманов был предложен «Уралу». Срок действия контракта Шапи с «быками» истекает в мае 2022 года.

В сезоне-2020/2021 Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил 4 раза. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Сулейманов принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.