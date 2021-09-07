Криштиану Роналду провёл первую тренировку с «Манчестер Юнайтед» после возвращения

Сегодня, 7 сентября, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые прибыл на клубную базу в «Кэррингтоне» после своего возвращения, сообщает официальный сайт манкунианцев.



Перед представлением одноклубникам и началом тренировки Роналду встретился с главным тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером.

Фото доступно в «твиттере» «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 27 августа Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за € 15 млн. Игрок уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне итальянской Серии А Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счёт 29 забитых мячей.



1 сентября португалец стал лучшим бомбардиром в истории сборных, оформив дубль в ворота сборной Ирландии. За сборную Португалии Роналду сыграл 180 матчей и забил 111 голов.