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Молодёжная сборная России назвала стартовый состав на матч с Мальтой

Молодёжная сборная России назвала стартовый состав на матч с Мальтой
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Сегодня, 7 сентября, молодёжная сборная России проведёт матч квалификации Евро-2023 со сборной Мальты. Встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Мальта.

Сборная России: Бориско, Литвинов, Прохин, Степанов, Хлусевич, Боженов, Умяров, Пруцев, Марадишвили, Севикян, Агаларов.

В первом матче отборочного турнира сборная России проиграла национальной команде Испании со счётом 1:4, а Мальта разгромила Северную Ирландию (4:1). Соперниками команд по группе 3 являются также сборные Словакии и Литвы.

Прямые путёвки на турнир получат победители групп. Также на турнир смогут попасть лучшие команды из числа тех, которые займут вторые места в группах.

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