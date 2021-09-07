Нидерланды — Турция: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 7 сентября, состоится матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе G Нидерланды — Турция. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени и пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» (Амстердам). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между нидерландской и турецкой командой.

Матч будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Фабиано Прети и Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр — Даниэле Довери.

Сборная Турции в пяти матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года набрала 11 очков и возглавляет группу G. Сборная Нидерландов (10) находится на втором месте. В 1-м туре Турция переиграла Нидерланды со счётом 4:2.