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Нидерланды — Турция: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Нидерланды — Турция: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 7 сентября, состоится матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе G Нидерланды — Турция. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени и пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» (Амстердам). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между нидерландской и турецкой командой.

Матч будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Фабиано Прети и Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр — Даниэле Довери.

Сборная Турции в пяти матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года набрала 11 очков и возглавляет группу G. Сборная Нидерландов (10) находится на втором месте. В 1-м туре Турция переиграла Нидерланды со счётом 4:2.

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