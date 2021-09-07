Директор «Астон Виллы»: случившееся в Бразилии очень прискорбно и вредно для спорта

Исполнительный директор «Астон Виллы» Кристиан Перслоу прокомментировал ситуацию с отменой матча квалификации чемпионата мира — 2022 в Катаре между Бразилией и Аргентиной.
«Это полный бардак. То, что случилось в Бразилии в воскресенье, было одним из самых необычных явлений, которое я видел, наблюдая за футболом всю свою жизнь.
Я не совсем понимаю, как это могло произойти, однако это очень прискорбно и очень вредно для спорта, поскольку мы сделали всё возможное, чтобы прийти к дружеской и здравой договорённости с аргентинской федерацией футбола, чтобы позволить нашим игрокам играть в очень важных играх.
Мы и так имеем серьёзные проблемы с загруженностью из-за южноамериканских отборочных матчей чемпионата мира, поэтому до октября я действительно надеюсь, что будет достигнута здравая договорённость, потому что никто не хочет повторения того, что случилось.
Это заставило бы любого здравомыслящего руководителя клуба сильно нервничать, отпуская игроков в зарубежные поездки, пока мы находимся в разгаре этого кризиса», — цитирует Перслоу BBC.
Напомним, матч между Бразилией и Аргентиной был остановлен в начале первого тайма сотрудниками полиции и национального агентства наблюдения за здоровьем из-за того, что четыре игрока сборной Аргентины нарушили условия карантина после прилёта из Великобритании.
- 7 сентября 2021
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