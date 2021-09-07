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Лунёв попал в заявку «Байера» на Лигу Европы

Лунёв попал в заявку «Байера» на Лигу Европы
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Голкипер сборной России Андрей Лунёв включён в заявку леверкузенского «Байера» на матчи Лиги Европы, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

На групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/2022 леверкузенский «Байер» сыграет с «Селтиком», «Бетисом» и «Ференцварошем». Матч 1-го тура группового этапа ЛЕ «Байер» проведёт 16 сентября. Соперником немецкой команды станет «Ференцварош».

Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.

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