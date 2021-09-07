Хорватия — Словения: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 7 сентября, состоится матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе H Хорватия — Словения. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени и пройдёт на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Словения.

Матч будет обслуживать французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр — Жереми Пиньяр.

Сборная Хорватии в пяти матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года набрала 10 очков и занимает второе место в группе H, уступая российской команде по дополнительным показателям. Сборная Словении (7) находится на третьем месте. В 1-м туре Словения переиграла Хорватию со счётом 1:0.