«Нижний Новгород» объявил об уходе вратаря Сысуева

«Нижний Новгород» на официальном сайте объявил об уходе голкипера Николая Сысуева.



«Мы благодарим Колю за годы, проведённые в родной команде. Удачи тебе во всём. Успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Нижнего Новгорода».



Сысуев выступал за «Нижний Новгород» с 2015 года. В прошлом сезоне вратарь принял участие в 4 матчах Футбольной национальной лиги. Всего на счету Сысуева 35 матчей за «Нижний Новгород» и 25 пропущенных голов.



«Нижний Новгород» в 6 матчах набрал 8 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 6 встречах набравший 14 очков. В следующем туре «Нижний Новгород» сыграет с «Динамо». Игра состоится 12 сентября.