Директор стадиона в Казани ответил на критику Бэйла

Директор казанского стадиона «Центральный» Ильгиз Фахриев прокомментировал слова нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла, который остался недоволен газоном в матче с Беларусью (3:2).
«Поле стадиона не было полито перед матчем по просьбе белорусской стороны. Они, как хозяева, имеют право задавать длину травы, а также именно от них зависит то, как обильно будет поливаться трава, или не будет вообще.
Стадион в свою очередь исполняет указания домашней стороны, которая оплачивает аренду поля на время его использования. Валлийцы с самого начала были недовольны абсолютно всем. То им не нравится отель, который они выбрали сами, то просят раздевалок на две команды. Ощущение, будто изначально приехали с желанием искать недостатки», – приводит слова Фахриева корреспондент «Бизнес Online».
Бэйл после матча заявил, что поле в Казани было очень мягким и сухим, и поэтому играть было тяжело.
- 7 сентября 2021
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