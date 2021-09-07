Директор стадиона в Казани ответил на критику Бэйла

Директор казанского стадиона «Центральный» Ильгиз Фахриев прокомментировал слова нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла, который остался недоволен газоном в матче с Беларусью (3:2).

«Поле стадиона не было полито перед матчем по просьбе белорусской стороны. Они, как хозяева, имеют право задавать длину травы, а также именно от них зависит то, как обильно будет поливаться трава, или не будет вообще.



Стадион в свою очередь исполняет указания домашней стороны, которая оплачивает аренду поля на время его использования. Валлийцы с самого начала были недовольны абсолютно всем. То им не нравится отель, который они выбрали сами, то просят раздевалок на две команды. Ощущение, будто изначально приехали с желанием искать недостатки», – приводит слова Фахриева корреспондент «Бизнес Online».

Бэйл после матча заявил, что поле в Казани было очень мягким и сухим, и поэтому играть было тяжело.