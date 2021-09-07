Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром» до 2024 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас решается вопрос с его арендой в другой клуб.

Срок контракта Шапи с «Краснодаром» истекал летом 2022 года. Сообщалось, что Сулейманов продолжит карьеру в футбольном клубе «Гиресунспор», который в этом сезоне вышел в высший дивизион чемпионата Турции.



Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Шапи с большой долей вероятности покинет «Краснодар» в последний день трансферного окна. В России на игрока претендовали «Ахмат» и «Нижний Новгород». Также был вариант с турецким «Кайсериспором». Во всех случаях речь шла об аренде с правом выкупа.

В сезоне-2020/2021 Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил 4 раза. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Сулейманов принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.