ФИФА завела дисциплинарное дело в отношении CBF и AFA

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) по поводу инцидента, произошедшего во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина, сообщает пресс-служба организации. Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом ФИФА.



Ранее власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.



Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 10-дневный карантин. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч. Позже полицейские и сотрудники миграционной службы подошли к полю. Аргентинцы после долгих переговоров решили покинуть стадион. Сам матч был официально приостановлен, а через некоторое время аргентинская команда вылетела домой.

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