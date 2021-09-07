Сборная Португалии разгромила Азербайджан в матче отбора ЧМ-2022
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В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Азербайджана встречалась с национальной командой Португалии. Игра прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась победой португальской сборной со счётом 3:0.
На 26-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва. Через 5 минут нападающий Андре Силва упрочил преимущество гостей в счёте. На 75-й минуте итоговый счёт матча установил португальский форвард Диогу Жота.
Сборная Португалии набрала 13 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А отборочного турнира ЧМ-2022. Азербайджан (1) — на последнем, 5-м месте. Соперниками команд по группе А являются сборные Сербии, Люксембурга и Ирландии.
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