«Чемпионат» открывает вакансию редактора социальных сетей (полная занятость, возможна удалённая работа и в офисе). Обязателен опыт работы в SMM-проектах от трёх лет. Это могут быть и личные проекты.



Ключевые навыки: креативность, грамотность, обработка изображений, копирайтинг, «Инстаграм», Adobe Photoshop, обучение и развитие.



Будет плюсом: английский язык.



Обязанности:

— Непосредственное ведение ленты (публикация постов) в социальных сетях «Чемпионата»;

— Подбор и публикация фото- и видеоконтента;

— Проведение онлайн-трансляций спортивных событий в соцсетях;

— Создание неновостных материалов для социальных сетей;

— Участие в редакционном планировании;

— Взаимодействие с дизайнерами и редакторами сайта.

— Креативная отработка в соцсетях спортивных «молний»;

— Генерация идей для мемов, визуалов, фото, видео, конкурсов, подводок к постам.



Мы возьмём тебя на работу, если ты:

— Хорошо разбираешься в современных трендах соцсетей;

— Отлично ориентируешься в мире большого спорта. Знание других тематик (кино, игры, музыка и т. д.) будет плюсом;

— Грамотно пишешь на русском языке и проверяешь за собой;

— отлично понимаешь тренды соцсетей, а также что можно делать в соцсетях, а что нельзя;

— можешь придумать мем или идею для вирального видео;

— умеешь пользоваться графическими редакторами на достойном уровне.



Что мы предлагаем:

— Работу в редакции лидирующего спортивного медиа;

— Интеграцию в уже отлаженную SMM-команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя;

— Возможность общаться со звёздами спорта и делать вместе с ними крутой контент;

— Красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от ст. м. «Тульская», на бесплатном шаттле от ст. м. «Павелецкая» или на автомобиле по Даниловской набережной;

— Возможность работы полностью удалённо;

— Возможность участвовать в конференциях, митапах;

— Кофе-пойнты, игровую зону, место для кинопоказов, лекторий в офисе;

— Достойный уровень заработной платы, который обсуждается по результатам собеседования.



График работы — обсуждаемый.



Резюме и примеры работ отправляйте на почту — workchampsmm@rambler.ru