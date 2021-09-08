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«Чемпионат» открывает вакансию редактора социальных сетей

«Чемпионат» открывает вакансию редактора социальных сетей

«Чемпионат» открывает вакансию редактора социальных сетей (полная занятость, возможна удалённая работа и в офисе). Обязателен опыт работы в SMM-проектах от трёх лет. Это могут быть и личные проекты.

Ключевые навыки: креативность, грамотность, обработка изображений, копирайтинг, «Инстаграм», Adobe Photoshop, обучение и развитие.

Будет плюсом: английский язык.

Обязанности:
— Непосредственное ведение ленты (публикация постов) в социальных сетях «Чемпионата»;
— Подбор и публикация фото- и видеоконтента;
— Проведение онлайн-трансляций спортивных событий в соцсетях;
— Создание неновостных материалов для социальных сетей;
— Участие в редакционном планировании;
— Взаимодействие с дизайнерами и редакторами сайта.
— Креативная отработка в соцсетях спортивных «молний»;
— Генерация идей для мемов, визуалов, фото, видео, конкурсов, подводок к постам.

Мы возьмём тебя на работу, если ты:
— Хорошо разбираешься в современных трендах соцсетей;
— Отлично ориентируешься в мире большого спорта. Знание других тематик (кино, игры, музыка и т. д.) будет плюсом;
— Грамотно пишешь на русском языке и проверяешь за собой;
— отлично понимаешь тренды соцсетей, а также что можно делать в соцсетях, а что нельзя;
— можешь придумать мем или идею для вирального видео;
— умеешь пользоваться графическими редакторами на достойном уровне.

Что мы предлагаем:
— Работу в редакции лидирующего спортивного медиа;
— Интеграцию в уже отлаженную SMM-команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя;
— Возможность общаться со звёздами спорта и делать вместе с ними крутой контент;
— Красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от ст. м. «Тульская», на бесплатном шаттле от ст. м. «Павелецкая» или на автомобиле по Даниловской набережной;
— Возможность работы полностью удалённо;
— Возможность участвовать в конференциях, митапах;
— Кофе-пойнты, игровую зону, место для кинопоказов, лекторий в офисе;
— Достойный уровень заработной платы, который обсуждается по результатам собеседования.

График работы — обсуждаемый.

Резюме и примеры работ отправляйте на почту — workchampsmm@rambler.ru

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