Лингард отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед». Он хочет играть чаще

Переговоры о продлении действующего соглашения между «Манчестер Юнайтед» и английским полузащитником Джесси Лингардом зашли в тупик, сообщает ESPN.



Лингард хотел, чтобы ему гарантировали больше игровой практики. В случае, если игрок и клуб не смогут договориться об условиях нового трудового соглашения, полузащитник, который является воспитанником «красных дьяволов», покинет команду летом на правах свободного агента.



Лингард хочет больше играть, чтобы попасть в заявку сборной Англии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.



Вторую часть прошлого розыгрыша английской Премьер-лиги Лингард провЁл в составе «Вест Хэм Юнайтед». В 16 матчах за «молотобойцев» полузащитник забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.