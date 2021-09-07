Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лингард отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед». Он хочет играть чаще

Лингард отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед». Он хочет играть чаще
Комментарии

Переговоры о продлении действующего соглашения между «Манчестер Юнайтед» и английским полузащитником Джесси Лингардом зашли в тупик, сообщает ESPN.

Лингард хотел, чтобы ему гарантировали больше игровой практики. В случае, если игрок и клуб не смогут договориться об условиях нового трудового соглашения, полузащитник, который является воспитанником «красных дьяволов», покинет команду летом на правах свободного агента.

Лингард хочет больше играть, чтобы попасть в заявку сборной Англии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Вторую часть прошлого розыгрыша английской Премьер-лиги Лингард провЁл в составе «Вест Хэм Юнайтед». В 16 матчах за «молотобойцев» полузащитник забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021