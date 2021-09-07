Куман: я хочу быть тренером «Барселоны» долгие годы и буду рад подписать новый контракт

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман сообщил, что был бы рад продолжить работу в клубе.



«Да, конечно, я открыт для предложений о новом контракте. Я бы очень хотел оставаться тренером «Барсы» долгие годы. Несмотря на сложные моменты, которые есть у клуба сейчас, я думаю, что благодаря нашим решениям, тренеров и технического персонала у «Барсы» есть молодые игроки с огромным будущим. Я надеюсь, что через три, четыре или пять лет я смогу остаться их тренером.



Прежде всего я считаю себя клубным человеком. Я всегда считал, что обязан помогать клубу, в котором я нахожусь, искать способы улучшения команды без ущерба для общего блага. Но то, что происходит в «Барсе» в последнее время, — это нечто особенное. Я пережил столько всего!» — цитирует Кумана Sport.es.



Контракт Кумана с «Барселоной» рассчитан до 2022 года.