Куман: я хочу быть тренером «Барселоны» долгие годы и буду рад подписать новый контракт

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман сообщил, что был бы рад продолжить работу в клубе.
«Да, конечно, я открыт для предложений о новом контракте. Я бы очень хотел оставаться тренером «Барсы» долгие годы. Несмотря на сложные моменты, которые есть у клуба сейчас, я думаю, что благодаря нашим решениям, тренеров и технического персонала у «Барсы» есть молодые игроки с огромным будущим. Я надеюсь, что через три, четыре или пять лет я смогу остаться их тренером.
Прежде всего я считаю себя клубным человеком. Я всегда считал, что обязан помогать клубу, в котором я нахожусь, искать способы улучшения команды без ущерба для общего блага. Но то, что происходит в «Барсе» в последнее время, — это нечто особенное. Я пережил столько всего!» — цитирует Кумана Sport.es.
Контракт Кумана с «Барселоной» рассчитан до 2022 года.
- 7 сентября 2021
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