«Спартак» объявил о переходе Мирзова в «Химки» на правах аренды

«Химки» арендовали полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, сообщает пресс-служба московской команды. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.

«Удачи, Мирз!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

«Чемпионат» сообщал, что «Ростов» и «Химки» хотят арендовать нападающего «Спартака» Резиуана Мирзова. В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов. В минувшем сезоне россиянин провёл 17 матчей за «Химки» в РПЛ на правах аренды, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

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