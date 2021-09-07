«Спартак» объявил о переходе Мирзова в «Химки» на правах аренды

«Химки» арендовали полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, сообщает пресс-служба московской команды. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.
«Удачи, Мирз!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
«Чемпионат» сообщал, что «Ростов» и «Химки» хотят арендовать нападающего «Спартака» Резиуана Мирзова. В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов. В минувшем сезоне россиянин провёл 17 матчей за «Химки» в РПЛ на правах аренды, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
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- 7 сентября 2021
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