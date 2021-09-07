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Голевой пас Азмуна помог Ирану разгромить Ирак и возглавить группу отбора ЧМ-2022

Голевой пас Азмуна помог Ирану разгромить Ирак и возглавить группу отбора ЧМ-2022
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В матче 2-го тура группы A азиатской квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Ирана разгромила сборную Ирака. Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар) и завершилась со счётом 3:0.

На 2-й минуте счёт открыл нападающий иранской команды Алиреза Джаханбакш, ему ассистировал форвард Мехди Тареми. На 69-й минуте Тареми уже сам забил гол, результативную передачу отдал нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Третий мяч иранцев забил Али Голизадех, голевой пас на счету Карима Ансарифарда.

В матче также принимал участие полузащитник сборной Ирака и «Крыльев Советов» Сафа Хади.

Сборная Ирана набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы A азиатской квалификации чемпионата мира 2022 года. Ирак (1) занимает последнее место.

ЧМ-2022 - Азия. Группа A. 2-й тур
07 сентября 2021, вторник. 21:00 МСК
Ирак
Окончен
0 : 3
Иран
0:1 Джаханбакш – 2'   0:2 Тареми – 69'   0:3 Голизадех – 90'
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