Голевой пас Азмуна помог Ирану разгромить Ирак и возглавить группу отбора ЧМ-2022

В матче 2-го тура группы A азиатской квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Ирана разгромила сборную Ирака. Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар) и завершилась со счётом 3:0.
На 2-й минуте счёт открыл нападающий иранской команды Алиреза Джаханбакш, ему ассистировал форвард Мехди Тареми. На 69-й минуте Тареми уже сам забил гол, результативную передачу отдал нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Третий мяч иранцев забил Али Голизадех, голевой пас на счету Карима Ансарифарда.
В матче также принимал участие полузащитник сборной Ирака и «Крыльев Советов» Сафа Хади.
Сборная Ирана набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы A азиатской квалификации чемпионата мира 2022 года. Ирак (1) занимает последнее место.
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