Резиуан Мирзов: свою роль в переходе сыграла настойчивость руководства «Химок»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал переход в «Химки» на правах аренды.
«Рад снова присоединиться к «Химкам». Здесь знакомый коллектив, интересная амбициозная команда, с которой мы провели хороший сезон в прошлом году. Я отлично знаю тренерский штаб, накануне общался с Игорем Черевченко и Валерием Климовым — они хотели видеть меня в команде. Также свою роль сыграла настойчивость руководства «Химок» — чувствовал, что клуб заинтересован во мне. Впереди — много работы и, надеюсь, много хороших матчей!» — приводит слова Мирзова пресс-служба «Химок».
Арендное соглашение Мирзова рассчитано до конца сезона-2021/2022. В «Спартак» Резиуан перешёл в 2019 году из «Ростова» после успешного выступления на правах аренды за «Тосно» и тульский «Арсенал». В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Ахмата», «Торпедо», нальчикского «Спартака» и других клубов. В минувшем сезоне россиянин провёл 17 матчей за «Химки» в РПЛ на правах аренды, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
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