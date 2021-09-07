Алексей Миранчук не поможет сборной России в матче со Словакией

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России встречается с национальной командой Мальты. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. К 62-й минуте счёт 1:0 в пользу российской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Мальта.

На 50-й минуте встречи жёлтую карточку получил полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук. Таким образом, футболист не сыграет в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Словакии из-за перебора жёлтых карточек. Встреча сборных России и Словакии состоится 8 октября на стадионе «Казань Арена».

Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0). Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте.