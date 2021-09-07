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Голы Смолова и Бакаева принесли сборной России победу над Мальтой

Голы Смолова и Бакаева принесли сборной России победу над Мальтой
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В матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ 2022 года в группе H сборная России переиграла сборную Мальты. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Нападающий сборной России Фёдор Смолов забил быстрый гол в матче с Мальтой. На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор в подкате протолкнул мяч мимо голкипера. В концовке встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, удвоив преимущество россиян.

Главным арбитром встречи был назначен турецкий судья Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. В роли резервного рефери выступал Ясар Угурлу. За VAR отвечали Абдулкадир Битиген и его ассистент Мете Калкаван.

Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 6-й тур
07 сентября 2021, вторник. 21:45 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Мальта
1:0 Смолов – 10'   2:0 Бакаев – 84' (пен)
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