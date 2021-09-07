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Хет-трик Депая помог сборной Нидерландов разгромить Турцию в матче отбора ЧМ-2022

Хет-трик Депая помог сборной Нидерландов разгромить Турцию в матче отбора ЧМ-2022
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В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Нидерландов принимала национальную команду Турции. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Нидерландов Дави Классен. На 16-й минуте нападающий Мемфис Депай упрочил преимущество хозяев в счёте. На 38-й минуте главный арбитр матча установил пенальти в ворота сборной Турции, который успешно реализовал Депай. Через 6 минут защитник сборной Турции Чаглар Сёюнджю получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 54-й минуте Депай оформил хет-трик. Пятый гол за Нидерланды забил полузащитник «Спартака» Гус Тиль, выступающий на правах аренды за «Фейеноорд». Шестой гол хозяев — на счету нападающего Дониэлла Малена. Единственный гол за Турцию забил хавбек Дженгиз Ундер.

Сборная Нидерландов набрала 13 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы G отборочного турнира ЧМ-2022. Турция (11) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе G являются сборные Норвегии, Черногории, Латвии и Гибралтара.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 6-й тур
07 сентября 2021, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
6 : 1
Турция
1:0 Классен – 1'   2:0 Депай – 16'   3:0 Депай – 38' (пен)   4:0 Депай – 54'   5:0 Тиль – 80'   6:0 Мален – 90'   6:1 Ундер – 90+2'
Удаления: нет / Сёюнджю – 44'
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