Губерниев: спасибо Смолову за гол. Большой привет Черчесову на Евро!

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результате матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Мальта (2:0).
«Думаю, глубокую мысль о том, что играли мы плохо, убого, позорно, оставлю другим. Там поупражняются в остроумии. По делу и коротко. Как футбольный обозреватель говорю. Игроки у нас слабые, и научить их качественному футболу никто не сможет. Тем более за три дня сборов. Будем так страдать и мучиться в каждом матче. Прессинг — то, что работает. Правда, с Мальтой. И список работающих элементов заканчивается. И да — спасибо Гильерме за три ноля. И Смолову за гол. Большой привет Черчесову на Евро!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте.
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