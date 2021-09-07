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Губерниев: спасибо Смолову за гол. Большой привет Черчесову на Евро!

Губерниев: спасибо Смолову за гол. Большой привет Черчесову на Евро!
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результате матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Мальта (2:0).

«Думаю, глубокую мысль о том, что играли мы плохо, убого, позорно, оставлю другим. Там поупражняются в остроумии. По делу и коротко. Как футбольный обозреватель говорю. Игроки у нас слабые, и научить их качественному футболу никто не сможет. Тем более за три дня сборов. Будем так страдать и мучиться в каждом матче. Прессинг — то, что работает. Правда, с Мальтой. И список работающих элементов заканчивается. И да — спасибо Гильерме за три ноля. И Смолову за гол. Большой привет Черчесову на Евро!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте.

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