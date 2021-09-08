Дворкович: главное, что Гильерме спас в том моменте. Игры у сборной России пока нет

Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Мальта (2:0).
«Победа есть, трудовая. Главное, что Гильерме спас в том моменте. Игры пока у команды нет, но есть время, чтобы подготовиться к решающим матчам.
Есть отличие этой сборной от сборной Черчесова. Но пока команда серьёзно нуждается в улучшении. Во всём: функциональная готовность, опорная зона, в атаке не аккуратно. Главный тренер это знает.
С Мальтой все мучились. Было ожидание, что будет два-три момента, когда нужно будет понервничать. Просто нужно было больше забивать.
Тревога перед предстоящими матчами есть, но у ребят будет практика в клубах. Надежда есть, что футболисты подойдут в лучшей форме», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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