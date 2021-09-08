Тренер Мальты: мы могли выиграть в матче со сборной России

Тренер сборной Мальты Дэвис Манджа прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России (0:2).
«Мы приехали играть в свой футбол, создавали моменты, чтобы забить. Но когда начинаешь с ошибки, потом пенальти – окей. Но в целом мы сыграли неплохо. Согласен, что мы могли выиграть, и спасибо за комплимент. Мы приехали играть в свой футбол, да, бывают ошибки, но мы играли в наш футбол, и мы играли с нашей идеей.
Хотел бы я поработать тренером где-нибудь в РПЛ? Даже не знаю, как ответить на ваше предложение. Спасибо за комплименты – это наша философия. Можно проиграть матч, но проиграть его по-разному. И уж если проигрывать, то я предпочитаю проигрывать так, как мы проиграли сегодня России.
Дело не в том, удовлетворён ли я игрой в трёх матчах – всем, наверное, понравилось. Но чтобы полностью быть довольным – надо было побеждать. А по игре замечаний у меня нет. Хотя да, нам удалось улучшить физику, но в последние 20 минут каждой игры чувствовалось, что силы у нас на исходе», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).
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