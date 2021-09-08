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Преемником Жорди Альбы в «Барселоне» может стать Хосе Луис Гайя

Преемником Жорди Альбы в «Барселоне» может стать Хосе Луис Гайя
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Заменой Жорди Альбы на левом фланге обороны «Барселоны» может стать защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт Гайя с «летучими мышами» действует до 2023 года. В случае если у «Валенсии» не получится переподписать контракт с игроком, он, скорее всего, будет продан следующим летом, чтобы избежать бесплатного ухода Гайя в 2023 году.

Примечательно, что Жорди Альба также перешел в «Барселону» из «Валенсии» в 2012 году за € 14 млн. Контракт Альбы с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Жорди Альба провёл три матча и отметился одной голевой передачей. Гайя также провел три матча и отдал один ассист. Оба игрока являются действующими футболистами сборной Испании.

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