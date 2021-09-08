В РПЛ закрылось летнее трансферное окно
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В ночь на 8 сентября завершился первый регистрационный период Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Летнее трансферное окно было открыто 26 июня.
В заключительный день летнего трансферного окна нападающий «Химок» Сенин Себай перешёл в грозненский «Ахмат», а подмосковный клуб, в свою очередь, взял в аренду полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, который в прошлом сезоне уже выступал за «Химки». Также московский ЦСКА объявил об уходе Тиграна Аванесяна, Вадима Карпова и Лассаны Н'Диайе в ивановский «Текстильщик» на правах аренды.
Второй регистрационный период сезона-2021/2022 начнется 26 января 2022 года и завершится 22 февраля.
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