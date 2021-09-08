Заболотный одной фразой прокомментировал результат матча Россия — Мальта

Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился мнением о матче с Мальтой (2:0). Форвард вышел на поле на 71-й минуте встречи.

«Результат говорит сам за себя», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ 2022 года в группе H сборная России переиграла сборную Мальты. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.



Нападающий сборной России Фёдор Смолов забил быстрый гол в матче с Мальтой. На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор в подкате протолкнул мяч мимо голкипера. В концовке встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, удвоив преимущество россиян.