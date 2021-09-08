Александр Дюков прокомментировал победу сборной России в матче с Мальтой

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой (2:0).



«Было важно одержать победу и мы её одержали. Конечно, к игре есть вопросы. Если вы спросите, что мне понравилось — результат и что взяли три очка. Это дебют нового тренера, он исповедует другой стиль, и что касается организации игры, то она строится у него на других принципах. Нужно немного времени, чтобы команда начала следовать всем принципам и стилю, который видит Карпин. Вы видите, что команда стала играть более агрессивно в прессинге, применяет высокий прессинг. Он позволял создавать неплохие моменты. Есть проблемы с реализацией, над этим надо работать, то же касается и позиционных атак. Очень много сумбурных решений, которые не дают реализовать те подходы, которые есть.



Я был уверен, что нам удастся одержать победу. Мы контролировали ход игры, да, было несколько моментов у наших ворот, но эти моменты мы создавали сами. Я считаю, что даже если бы Мальта сравняла, мы бы нашли силы выйти вперёд. По-моему, Мальта проиграла только Хорватии 0:3, Словения выиграла 1:0. Это не та Мальта, которая была десять лет назад. Сейчас практически все научились играть в футбол. Они играли компактно. Да, не было прессинга, но они организованная команда, которая играет через владение мячом. Если говорить о построении игры, то они играют через короткий пас. Современная команда. Сегодня всё-таки был третий матч, не хватило сил, да и нам тоже было непросто.



Я не обратил внимание на то, что в первом тайме свистели в адрес сборной. У прошлой и нынешней сборной абсолютно разные тактические схемы, команда играет по другому. В сборной сейчас премиальные за выход из группы квалификации к чемпионату мира. Только за выход на чемпионат мира. Ещё раз, никому из нашей группы не было просто с Мальтой. Мы верим в то, что нам удастся получить путёвку в Катар.



Что касается октября, через те же игры придётся набрать форму. Валерий Георгиевич сейчас ответит на все вопросы. Также он говорил, что с игроками будет проведена работа. Безусловно, они будут тренироваться, но что касается питания и прочих моментов — надеюсь, будет проведена работа. Это позволит функционально выглядеть более готовыми в октябре. Мне сложно пообещать за игроков, но то, что говорит Карпин, многие игроки понимают, что это действительно важно», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.